Аналитик предсказал снижение инфляционных ожиданий

За первые пять месяцев 2025 года инфляционные ожидания россиян колебались в диапазоне 13-14%. Во второй половине года они снизятся до 11-12%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Инфляционные ожидания россиян во многом определяются фактической динамикой инфляции, изменениями курса рубля, динамикой цен на ряд товаров-маркеров (например, автомобили, бензин, одежда) и индексацией тарифов. Мы полагаем, что годовая инфляция прошла свой пик в марте на уровне 10,3% и теперь будет снижаться до 5,6% к концу года. В июне мы ожидаем замедления инфляции до 9,4%, в августе – до 8,7%, в сентябре – до 8,2%, в октябре – до 7,7%, в ноябре – до 6,6%, в декабре – до 5,6%», — отметил Васильев.

По его мнению, одно только замедление фактической инфляции будет снижать ожидания населения по поводу темпов роста цен.

По прогнозу Васильева, курс рубля в целом останется крепким до конца года. В четвертом квартале доллар будет стоить 80 рублей, юань — 12 рублей, допустил аналитик.

По его словам, разовым сдерживающим фактором для снижения инфляционных ожиданий скорее всего выступит индексация тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля почти на 12%. Это может разово временно повысить инфляционные ожидания в июле, однако затем эксперт ожидает возобновления их снижения.

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