Спецпредставитель президента России назвал самую успешную валюту 2025 года

Дмитриев: рубль стал самой успешной валютой этого года, укрепившись к доллару
Gevorg Simonyan/Shutterstock/FOTODOM

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал рубль самой успешной валютой 2025 года. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале.

По его словам, рубль в этом году укрепился по отношению к доллару на 40%.

16 октября независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов рассказал, что в ближайшее время курс доллара будет варьироваться в диапазоне от 77 до 85 рублей.

Адамидов напомнил, что наблюдаемые изменения с американской нацвалютой происходят синхронно с ослаблением евро. Все это в целом говорит не о растущем рубле, а именно о постепенно ослабевающих иностранных валютах, за исключением юаня.

С 13 октября доллар стоит чуть более 79 рублей, что почти на треть меньше, чем в начале 2025 года. Экономисты и финансовые аналитики объяснили эту тенденцию слабым спросом россиян на зарубежную валюту, ее продажу экспортерами для выплаты налогов и ослабление импорта. Эксперты не исключили доллар по 75 рублей и ниже. Что будет с курсом валют к зиме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд.

