Набиуллина рассказала, что будет с ключевой ставкой в 2026 году

Цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме, пишет ТАСС.

«По нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — сообщила она.

По ее словам, курс на снижение ключевой ставки был взят Банком России в июне 2025 года. За четыре месяца ЦБ снизил ставку на 4,5 процентных пункта.

Вместе с тем Набиуллина отметила, что все решения по ключевой ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее снизить цены и при этом не допустить переохлаждения экономики.

Банк России на заседании 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16,5% годовых. Это решение ЦБ объяснил тем, что рост цен в стране по-прежнему остается выше нормы — около 8% в год. При этом, по мнению регулятора, экономика постепенно выходит на более стабильный путь, а кредиты снова активно растут. Но инфляционные ожидания у населения и бизнеса по-прежнему высокие — это мешает ценам снижаться быстрее. В Центробанке подчеркнули, что намерены и дальше удерживать жесткие условия кредитования, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4%.

Ранее спецпредставитель президента России назвал самую успешную валюту 2025 года.