Акции «Дом.РФ» превысили цену IPO в первые минуты торгов

Акции «Дом.РФ» в ходе торгов на Мосбирже превысили цену IPO на 1,7%

Акции «Дом.РФ» в первые минуты торгов на Московской бирже демонстрируют рост и котируются выше цены первичного размещения (IPO) на 0,6–1,7%. Это следует из данных на сайте торговой площадки.

Компания разместила на бирже бумаги на сумму 31,7 миллиарда рублей. С учетом того, что изначально одна акция стоила 1750 рублей, капитализация «Дом.РФ» составляет порядка 283 миллиардов рублей, а с учетом привлеченных в ходе IPO средств — около 315 миллиардов.

По состоянию на 16:17 мск акции торговались за 1761 рубль, что на 0,6% выше цены IPO. В первые минуты после старта торгов диапазон колебаний составил 1760–1780 рублей, объем сделок превысил 1,6 миллиарда рублей.

31 октября пресс-служба банка «Дом.РФ» сообщила, что в 2025 году количество счетов корпоративным клиентам в финансовой организации увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а количество открытых счетов крупного бизнеса выросло на 35%.

20 октября президент России Владимир Путин встретился с главой «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. Основной темой разговора стала подготовка компании «ДОМ.РФ» к IPO. Глава финансового института заявил, что организация после выхода на биржу ожидает сохранить свое основное направление деятельности, связанное с поддержкой граждан и развитием жилищной сферы. По его словам, подготовка к IPO «ДОМ.РФ» началась еще в 2024 году. В рамках этой работы было проведено более ста встреч с публичными компаниями и инвестиционными фондами.

Ранее индекс Мосбиржи резко вырос на фоне сообщений об урегулировании на Украине.