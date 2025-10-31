В Банке ДОМ.РФ рассказали о росте открытых счетов крупным бизнесом

Строительные компании чаще всего открывают счета в Банке ДОМ.РФ

В 2025 году количество счетов корпоративным клиентам в Банке ДОМ.РФ увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а количество открытых счетов крупного бизнеса выросло на 35%, сообщает пресс-служба банка.

Чаще всего в банке открывают счета компании отрасли строительства и недвижимости (почти 33%).

Как отметила вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк, существенный рост связан с активным развитием цифровых сервисов банка и оптимизации операционных процессов.

«Это позволяет нашим клиентам работать быстрее и комфортнее. Наша ключевая задача максимально упростить для компании начало работы с банком, поэтому следующим шагом в развитии сервиса станет полное цифровое открытие счета», — сказала она.