В Оренбургской области задержали шоумена и экс-кандидата на должность губернатора

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Оренбургской области задержали шоумена и тамаду, юриста, бывшего кандидата на пост главы Оренбурга и Махачкалы, а также экс-руководителя ИФНС по Промышленному району города. Об этом сообщает Telegram-канал «Orenday:Оренбург».

По информации журналистов, мужчина обвиняется в покушении на мошенничество на сумму 1,4 млн рублей. Управление ФСБ России по Оренбургской области опубликовало видео задержания у автомобиля злоумышленника. На кадрах видна пачка купюр, лежащая у переднего сидения.

19 ноября в пресс-службе Следственного комитета России сообщили о задержании действующего и бывшего заместителей главы администрации Тосненского района Ленинградской области за мошенничество с землей с ущербом от 10 млн рублей.

18 ноября сообщалось, что бывшего главу технопарка «Сколково» Рената Батырова задержали в рамках дела о коррупции. Его подозревают в посредничестве в даче взятки в особо крупном размере. После задержания он был арестован по решению суда.

Ранее суд в Москве приговорил экс-резидента «Сколково» по делу о мошенничестве.