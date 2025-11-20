Стали известны возможные потери США в случае конфискации российских активов

Конфискация Соединенными Штатами активов России может стоить Вашингтону $6,6 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Отмечается, что именно такой сумме равен объем прямых инвестиций США в экономику России за 2024 год.

В настоящее время в РФ действует указ президента, предусматривающий изъятие активов США в качестве ответной меры. При этом в отношении других стран таких мер не предусмотрено.

18 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Минфин подготовил ответ на возможные недружественные действия западных стран в отношении российских активов.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер призвал европейские страны занять более агрессивную позицию в отношении России. По его словам, использование замороженных российских активов для финансирования Украины станет «значительным шагом» в укреплении сокращающегося финансирования в течение нескольких лет в экономическом и военном плане.

До этого президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность в том, что Европейский союз (ЕС) примет решение о конфискации замороженных российских активов на основе предложений Европейской комиссии.

