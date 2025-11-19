На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп мог ввести пошлины в 350% для урегулирования конфликта Индии и Пакистана

Трамп: США могли ввести пошлины в 350% для окончания конфликта Индии и Пакистана
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Соединенные Штаты могли наложить 350-процентные импортные пошлины на Индию и Пакистан в целях урегулирования конфликта между ними в момент, когда он почти достиг масштабов ядерного. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на полях инвестиционного форума США и Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

«Индия и Пакистан собирались идти друг на друга — ядерное оружие. И я сказал: «Ладно, можете идти, но я ввожу 350% пошлины против каждой страны», — сказал он.

По словам американского лидера, после предупреждения о масштабном увеличении тарифов стороны приняли решение о деэскалации.

Обострение между Индией и Пакистаном началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в Кашмире было совершено нападение на мирных жителей. Нью-Дели возложил ответственность за это на пакистанскую разведку. После этого Пакистан начал военную операцию против Индии, заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе.

10 мая Трамп заявил, что Пакистан и Индия договорились о прекращении огня. Глава Белого дома поздравил Нью-Дели и Исламабад с деэскалацией конфликта. Он подчеркнул, что обе страны проявили здравый смысл и высокий уровень разумности.

Ранее СМИ сообщили, что Моди не признает заслуги Трампа в урегулировании с Пакистаном.

