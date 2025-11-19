Новак рассказал, как повлияли западные санкции на добычу нефти в России

Новак: санкции США и стран Запада не повлияли на добычу нефти в России

Последние санкции США и стран Запада не оказали влияния на добычу нефти в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«По ежедневной статистике, которую мы видим, мы не видим снижения добычи [нефти]. Идет общий объем добычи больше, чем в предыдущем месяце. Корректировок никаких нет в настоящее время», — сказал вице-премьер.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. После чего 27 октября компания «Лукойл» заявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

Как сообщили в «Лукойле», компания ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями. Там подчеркнули, что приоритетом является обеспечение непрерывности деятельности предприятий при смене собственника. Конкретные детали сделок и имена потенциальных покупателей не раскрываются.

Ранее на Западе заявили о планах нефтяного гиганта США купить активы «Лукойла».