Стало известно о желании «Лукойла» продать иностранный бизнес одному покупателю

Bloomberg: «Лукойл» ищет единственного покупателя на все иностранные активы
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Российская нефтяная компания «Лукойл», которую в конце октября включили в санкционный SDN-List Соединенных Штатов, разыскивает единственного покупателя на все свои иностранные активы, чтобы закрыть сделку за один раз. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Агентство отмечает, что объектами интересуются такие энергетические компании, как ExxonMobil, Abu Dhabi National Oil, Chevron, и американский инвестиционный фонд Carlyle. Однако, подчеркивает Bloomberg, эти компании интересуются только отдельными сегментами бизнеса, это создает проблему в переговорах.

По мнению издания, разница в подходах и поджимающие сроки — санкции вступают в силу 13 декабря — возможно, приведут к продаже активов в два этапа. Сначала, указывает агентство, один покупатель получит все, а потом он уже распродаст собственность по частям.

Еще одной ключевой деталью сделки остается известное рынку желание американской администрации видеть в числе покупателей компании из США, что снижает круг возможных будущих собственников.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. После чего 27 октября компания «Лукойл» заявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

Как сообщили в «Лукойле», компания ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями. Там подчеркнули, что приоритетом является обеспечение непрерывности деятельности предприятий при смене собственника. Конкретные детали сделок и имена потенциальных покупателей не раскрываются.

Ранее на Западе заявили о планах нефтяного гиганта США купить активы «Лукойла».

