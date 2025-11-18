Проект о размере МРОТ прошел второе чтение

Госдума одобрила во втором чтении проект о размере МРОТ в 2026 году

Государственная дума 18 ноября одобрила во втором чтении законопроект об утверждении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года в размере 27 093 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ был внесен в нижнюю палату правительством страны в рамках бюджетного пакета. Реализация положений проекта позволит обеспечить увеличение заработной платы около 4,6 миллиона жителей РФ.

Соотношение с медианной зарплатой за 2024 год составит 48% (56 443 рубля).

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил агентству, что Госдума может 20 ноября рассмотреть в третьем чтении законопроект об установлении МРОТ.

17 ноября председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что заработная плата примерно 5 млн россиян вырастет с 1 января 2026 года за счет законодательно установленной нормы об опережающем росте МРОТ темпами, превышающими темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен.

