Названы отрасли, где зарплаты за год упали сильнее всего в России

РИА: за год сильнее всего просели зарплаты работников инвестфондов и детективов
Depositphotos

За год сильнее всего средние зарплаты в России просели у работников инвестфондов и у частных детективов. Об этом пишет РИА Новости, которое проанализировало данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Наиболее существенное падение доходов зафиксировано у сотрудников инвестиционных фондов: за год их средняя зарплата сократилась на 37% и составила 112,9 тыс. рублей. На втором месте оказались частные детективы, чьи заработки уменьшились на 25%, до 81,2 тыс. рублей.

Замыкают тройку отрасли, связанные с добычей и обогащением угля и антрацита. Здесь средняя зарплата снизилась с 142,3 тыс. до 126,6 тыс. рублей.

Кроме того, около 4% потеряли в доходах специалисты, занятые в производстве газообразного топлива и огнеупорных материалов. Их средние заработки составили 87,1 тыс. и 85,3 тыс. рублей соответственно.

15 ноября сообщалось, что самый быстрый рост средних зарплат в России наблюдался в нескольких отраслях, в частности у специалистов в области издания программного обеспечения, доход которых за год вырос в 2,5 раза. Чуть менее — в 2,1 раза — увеличились зарплаты на производствах термоуглей. Прирост зарплат в 1,4 раза зафиксировали в области удаления отходов и производства пестицидов, на треть — на морском пассажирском транспорте и в сфере копирования записанных носителей информации.

Ранее в России существенно замедлился рост зарплат айтишников.

