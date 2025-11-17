С 1 января 2026 года у некоторых категорий россиян поднимется заработная плата

ФНПР: с 1 января 2026 года повышения заработной платы могут ждать 5 млн россиян

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что заработная плата примерно 5 млн россиян вырастет с 1 января 2026 года за счет законодательно установленной нормы об опережающем росте МРОТ темпами, превышающими темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен. Об этом сообщает ТАСС.

«Законодательно установлена норма об опережающем росте МРОТ темпами, превышающими темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен. Заработная плата выросла у 4,2 миллиона работников, а с 1 января 2026 года вырастет еще», — поделился Черногаев.

Он добавил, что в трудовой кодекс также внесены пункты о дополнительных выплатах работникам, выполняющим функции наставников в сфере труда.

17 ноября РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сообщило, что за год сильнее всего средние зарплаты в России просели у работников инвестфондов и у частных детективов.

У сотрудников инвестиционных фондов средняя зарплата за год сократилась на 37% и составила 112,9 тыс. рублей. Заработки частных детективов уменьшились на 25%, до 81,2 тыс. рублей.

Ранее в России существенно замедлился рост зарплат айтишников.