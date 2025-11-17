Цены на российскую нефть опустились до минимума с марта 2023 года

Стоимость российской нефти марки Urals упала до минимума с марта 2023 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

По итогам четверга, 13 ноября, цена сырья при отгрузке в порту Новороссийска упала до $36,61 за баррель. По данным компании, аналогичная ситуация наблюдалась у нефти, добываемой в Балтийском море. Однако в пятницу, 14 ноября, стоимость сырья начала подниматься.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. После чего 27 октября компания «Лукойл» заявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

Как сообщили в «Лукойле», компания ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями. Там подчеркнули, что приоритетом является обеспечение непрерывности деятельности предприятий при смене собственника. Конкретные детали сделок и имена потенциальных покупателей не раскрываются.

