Венгерский эксперт назвал отчаянными угрозы Зеленского в адрес нефти из России

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал отчаянными угрозы президента Украины Владимира Зеленского, направленные на срыв поставок российских энергоносителей в Венгрию. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

Он отметил, что Зеленский ставит поставки нефти из России в Венгрию под угрозу в то время, как собственная выработка электроэнергии на Украине полностью прекращена, а импорт при этом осуществляется преимущественно через Венгрию.

По мнению Кошковича, подобные заявления украинского лидера звучат «крайне безрассудно и отчаянно». Эксперт не исключил, что такая риторика в дальнейшем может осложнить поставки венгерских ресурсов на Украину.

7 ноября Зеленский заявил, что Украина не позволит России продавать нефть в Венгрию, и это вопрос времени.

По его словам, на предстоящей встрече с президентом Дональдом Трампом премьер Венгрии Виктор Орбан поднимет вопрос закупки российских энергоносителей. Зеленский также отметил, что Киев не может позволить России зарабатывать на продаже нефти и газа.

До этого украинские войска неоднократно атаковали нефтепровод «Дружба», по которому нефть из России получает Венгрия. На некоторое время в конце августа он прекращал свою работу. На этом фоне и так непростые отношения Киева и Будапешта усугубились. В свою очередь Еврокомиссия заявляла, что трубопровод не должен подвергаться новым ударам.

Ранее в Германии рассказали об опасности заявлений Зеленского о энергетической инфраструктуре РФ.