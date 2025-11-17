Изменения в Трудовом кодексе о платформенной занятости могут затронуть 9,5 млн человек

Федерация независимых профсоюзов России подготовила пакет поправок в Трудовом кодексе, касающихся регулирования платформенной занятости. Об этом председатель ФНПР Сергей Черногаев сообщил президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече, пишет пресс-служба Кремля.

По словам Черногаева, работа велась в продолжение принятого закона о платформенной экономике, и обновление норм необходимо для упорядочения связанных с ней трудовых отношений. Он отметил, что в случае принятия поправки затронут около 9,5 млн человек, занятых в этом сегменте.

10 ноября сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект об обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе не реже раза в год. Там уточняется, что для этого нужно будет поменять статью 134 Трудового кодекса РФ об индексации зарплаты. В ней не установлены ее конкретные сроки и периодичность.

Ранее в России разработали законопроект о трудовых гарантиях для участников СВО.