На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России разработан законопроект о трудовых гарантиях для участников СВО

В Госдуму внесут проект о гарантиях участникам СВО при сокращении на работе
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Госдуму РФ будет внесен законопроект о предоставлении мобилизованным дополнительной гарантии при сокращении на работе. Об этом, ссылаясь на председателя парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту разъясняется, что инициатива направлена на дополнительную социальную защиту россиян, которые принимали участие в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или военного времени. За ними предлагается закрепить преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата.

В настоящее время действующая редакция Трудового кодекса не распространяет гарантии против сокращения на работников, которые вернулись к прежнему работодателю после призыва по мобилизации.

По словам Нилова, вернувшиеся со специальной военной операции (СВО) бойцы должны обладать максимумом социальных гарантий, в том числе в сфере трудовых отношений.

13 ноября стало известно, что в Госдуму внесли проект о предоставлении неоплачиваемого отпуска ветеранам СВО.

Ранее сообщалось, что ветераны СВО смогут открыть свое дело за счет помощи по соцконтракту.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами