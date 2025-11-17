В России разработан законопроект о трудовых гарантиях для участников СВО

В Госдуму внесут проект о гарантиях участникам СВО при сокращении на работе

В Госдуму РФ будет внесен законопроект о предоставлении мобилизованным дополнительной гарантии при сокращении на работе. Об этом, ссылаясь на председателя парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту разъясняется, что инициатива направлена на дополнительную социальную защиту россиян, которые принимали участие в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или военного времени. За ними предлагается закрепить преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата.

В настоящее время действующая редакция Трудового кодекса не распространяет гарантии против сокращения на работников, которые вернулись к прежнему работодателю после призыва по мобилизации.

По словам Нилова, вернувшиеся со специальной военной операции (СВО) бойцы должны обладать максимумом социальных гарантий, в том числе в сфере трудовых отношений.

13 ноября стало известно, что в Госдуму внесли проект о предоставлении неоплачиваемого отпуска ветеранам СВО.

Ранее сообщалось, что ветераны СВО смогут открыть свое дело за счет помощи по соцконтракту.