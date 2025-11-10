На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зарплаты россиян в частном секторе предложили повышать каждый год

В Госдуму внесут законопроект об обязательной ежегодной индексации зарплат
close
Depositphotos

В Госдуму внесут законопроект об обязательной индексации (увеличении государством доходов и сбережений граждан согласно росту цен во время инфляции) зарплат в коммерческом секторе не реже раза в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Там уточняется, что для этого нужно будет поменять статью 134 Трудового кодекса РФ об индексации зарплаты. В ней не установлены ее конкретные сроки и периодичность.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов отметил, что минимальный уровень увеличения зарплаты не должен быть ниже уровня инфляции за прошлый год.

«Это честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов», — сказал депутат.

Он признал, что сейчас российские компании годами не повышают зарплаты и не выдают премии по разным причинам.

Ранее адвокат Максимилиан Буров заявил, что работодатели обязаны по Трудовому кодексу индексировать зарплаты сотрудникам. Если этого не происходит — следует обратиться в суд.

Ранее россияне сочли, что получают зарплату ниже, чем заслуживают.

