США разрешили продать зарубежные активы «Лукойла»

Министерство финансов США выдало лицензию, которая разрешает до 13 декабря осуществлять транзакции, связанные с продажей зарубежного бизнеса российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно документу, «все сделки, запрещенные указом президента 14024, которые обычно происходят и необходимы для переговоров и заключения договоров с ПАО «Лукойл» или любым из его аффилированных лиц о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH («LIG») или любой организации, в которой LIG владеет, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50% или более долей участия, разрешены до 00:01 по восточному стандартному времени 13 декабря 2025 года».

Накануне в «Лукойле» сообщили, что компания ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями.

Там подчеркнули, что приоритетом является обеспечение непрерывности деятельности предприятий при смене собственника. Конкретные детали сделок и имена потенциальных покупателей не раскрываются.

23 октября минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. После этого в «Лукойле» заявили о намерении продать зарубежные активы компании из-за введенных ограничений.

Ранее СМИ сообщили о риске потери «Лукойлом» зарубежных активов.