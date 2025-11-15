На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США разрешили продать зарубежные активы «Лукойла»

США разрешили операции по продаже зарубежного бизнеса «Лукойла» до 13 декабря
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Министерство финансов США выдало лицензию, которая разрешает до 13 декабря осуществлять транзакции, связанные с продажей зарубежного бизнеса российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно документу, «все сделки, запрещенные указом президента 14024, которые обычно происходят и необходимы для переговоров и заключения договоров с ПАО «Лукойл» или любым из его аффилированных лиц о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH («LIG») или любой организации, в которой LIG владеет, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50% или более долей участия, разрешены до 00:01 по восточному стандартному времени 13 декабря 2025 года».

Накануне в «Лукойле» сообщили, что компания ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями.

Там подчеркнули, что приоритетом является обеспечение непрерывности деятельности предприятий при смене собственника. Конкретные детали сделок и имена потенциальных покупателей не раскрываются.

23 октября минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. После этого в «Лукойле» заявили о намерении продать зарубежные активы компании из-за введенных ограничений.

Ранее СМИ сообщили о риске потери «Лукойлом» зарубежных активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами