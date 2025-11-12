В России существенно замедлился рост зарплат айтишников

Самые высокие зарплаты в IT в России — у специалистов по ИИ и DevOps-инженеров

В 2025 году рынок IT в России стал более зрелым и окончательно перешел от ажиотажного роста к состоянию зрелого баланса: зарплаты больше не растут скачками, а поведение компаний стало рациональным. Об этом говорится в исследовании, проведенном порталом Окурсах.ру и Дарьей Анохиной, HR Business Partner. С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Так, объем найма в первом квартале 2025 года снизился на 30–35%, но, как уточнили аналитики, говорить о кризисе не приходится — скорее, это переход к более продуманной кадровой политике.

Медианная зарплата по отрасли составила 182 700 рублей, что на 2% выше, чем во втором полугодии 2024 года. Рост небольшой, но стабильный — и именно стабильность стала главным признаком рынка этого года.

Наибольшее влияние на зарплаты оказали технологии искусственного интеллекта. Роли, связанные с Data Science и машинным обучением, подорожали, а вот число junior-вакансий заметно упало. В 2025 году на 637 стажировок пришлось всего 304 предложения — почти вдвое меньше, чем годом ранее.

Релокация потеряла актуальность: только 4% компаний нанимают специалистов из-за рубежа. В фокусе — специалисты уровня middle и senior, поскольку компании строят долгосрочные команды. При этом вакансий для начинающих становится все меньше, а конкуренция растет: в сфере IT на одну вакансию в среднем приходится 12–15 резюме.

«Это означает, что найти работу джуну стало в два-три раза сложнее, чем опытному специалисту», — отмечается в исследовании.

В 2025 году самые высокие зарплаты — у специалистов по искусственному интеллекту (410 тыс. рублей) и DevOps-инженеров (380 тыс. рублей). На этих направлениях сохраняется острая нехватка экспертов, что подталкивает рынок вверх. Backend и Mobile-разработчики стабильно держатся в топе, а аналитики и специалисты по безопасности укрепляют позиции благодаря росту числа внутренних корпоративных проектов.

Переход с middle на senior-уровень сегодня увеличивает доход на 70–100%. Это главный рычаг роста на рынке: зарплаты больше не растут автоматически с опытом, как в 2021-м, — теперь они зависят от конкретной ценности сотрудника. Junior-специалисты, напротив, чувствуют на себе давление: конкуренция — до 25 откликов на одну вакансию, а стартовые предложения в среднем на 10–15% ниже ожиданий.

В исследовании также отмечается, что кандидаты часто завышают ожидания. По данным внутренних анкет и собеседований, большинство соискателей называет желаемую сумму на 10–20% выше той, что реально предлагают работодатели.

«Это не каприз — скорее, инерция прошлых лет, когда зарплаты действительно росли быстро. Теперь рынок остывает, а ожидания многих специалистов пока не скорректировались под новые реалии. Особенно сильно завышены запросы у разработчиков middle-уровня, которые еще недавно могли менять работу каждые полгода с приростом дохода», — говорится в исследовании.

Топ-компании платят на 40–60% выше рынка. Так, VK, ABBYY, Huawei и ряд других крупных работодателей продолжают предлагать зарплаты, заметно превышающие средние. Это объясняется не щедростью, а стратегией: крупные игроки конкурируют не количеством вакансий, а качеством команд. Например, зарплата backend-разработчика в VK достигает 457 тысяч рублей, тогда как средняя по рынку — около 350 тысяч. ABBYY и Huawei показывают похожий разрыв в оплате. Для специалистов это сигнал: попасть в топ-компанию стало сложнее, но финансово выгоднее, чем искать быструю замену.

В целом рынок IT постепенно возвращается к состоянию равновесия. Компании делают ставку не на скорость найма, а на качество подбора и реальную ценность сотрудников. Зарабатывать стало немного труднее, но при этом стабильнее: офферы реже, зато надежнее; рост медленнее, зато устойчивый.

