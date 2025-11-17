Эксперт объяснила, как поставить финансовые цели на предстоящий год

В конце года важно не только проанализировать разные сферы жизни за прошедшее время, но и поставить новые цели на предстоящий год, спланировать «работу над ошибками». Важно особое внимание уделить финансовой сфере – это один из аспектов, который поддается рациональному анализу и позволяет устанавливать четкие ориентиры. Цели в этом направлении должны быть реалистичными, подчеркнула в беседе с RT эксперт программы лояльности «Х5 Клуба» Арина Самойлова.

По мнению специалиста, определять финансовые цели на предстоящий год важно уже в ноябре, так как ранее планирование позволяет оценить реальные возможности.

«Например, если вы хотите отправиться в отпуск летом или сделать крупную покупку к весне, создавать накопления стоит уже зимой», — пояснила эксперт.

Она призвала учитывать, что новые привычки прививаются медленно – например, если речь идет о регулярном накоплении. Также медленно формируется финансовая подушка. Выделение конкретных целей в этом случае важно с точки зрения психологического комфорта, так как человек, зная, к чему он движется, чувствует, что управляет процессом.

Начинать откладывать деньги Самойлова призвала с выделения в копилку 10% ежемесячной зарплаты – например, по 8 тыс. рублей с 80 тыс. рублей в месяц. Так за год получится накопить почти 100 тыс. рублей, что вполне может стать первым взносом на крупную цель.

«Главное — не пытаться откладывать «по остаточному принципу», а сделать сбережения регулярной привычкой, как оплату коммунальных услуг, — подчеркнула эксперт. Финансовые цели должны соответствовать вашему образу жизни, а не чужим ожиданиям. Необязательно копить на машину или инвестиции, если сейчас для вас важнее образование, здоровье или отдых».

По мнению специалиста, важно также каждый месяц подводить итоги продвижения к достижению финансовых целей. В том числе следует оценивать свои траты, выделять удачные и неудачные решения, корректировать план – это позволит контролировать процесс и не терять фокус внимания, заключила эксперт.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал россиянам откладывать по 5–10% от зарплаты и по 15–30% от незапланированных доходов, например, премий, на финансовую подушку. В идеале она должна составлять 6–12 зарплат, считает экономист. Он также призвал делать стратегические накопления на старость, направляя на эти цели от 1 до 10% получаемого дохода.

