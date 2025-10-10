Россияне стали чаще копить деньги

Количество клиентов, которые регулярно копят деньги, выросло на 57% с 2023 по 2025 год, следует из результатов исследования Сбера.

Чаще всего клиенты Сбера пользуются сервисом «Автонакопления» в мобильном приложении банка. В среднем, по данным Сбера, с помощью сервиса клиенты накапливают около 40 тыс. рублей в год.

Также исследование Сбера показало, что только 46% россиян ставят себе цель при накоплениях.

«Рост числа системно сберегающих клиентов — это лишь первый этап финансовой эволюции. Настоящий прорыв происходит, когда человек начинает видеть прямую связь между своими ежедневными финансовыми решениями и реализацией жизненных планов», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Он добавил, что в ближайшее время Сбер представит обновленный сервис «Цели», который поможет не только поставить цель, но и сопровождать клиента на всех этапах.

«Наша амбициозная задача — создать целостную систему, в которой умные помощники и технологии берут на себя всю рутину и сложные расчеты, освобождая человеку время и силы для самого главного — реализации его жизненных планов», — сказал он.