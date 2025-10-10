На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще копить деньги

Сбер: число регулярно откладывающих деньги россиян выросло на 57%
true
true
true
close
Shutterstock

Количество клиентов, которые регулярно копят деньги, выросло на 57% с 2023 по 2025 год, следует из результатов исследования Сбера.

Чаще всего клиенты Сбера пользуются сервисом «Автонакопления» в мобильном приложении банка. В среднем, по данным Сбера, с помощью сервиса клиенты накапливают около 40 тыс. рублей в год.

Также исследование Сбера показало, что только 46% россиян ставят себе цель при накоплениях.

«Рост числа системно сберегающих клиентов — это лишь первый этап финансовой эволюции. Настоящий прорыв происходит, когда человек начинает видеть прямую связь между своими ежедневными финансовыми решениями и реализацией жизненных планов», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Он добавил, что в ближайшее время Сбер представит обновленный сервис «Цели», который поможет не только поставить цель, но и сопровождать клиента на всех этапах.

«Наша амбициозная задача — создать целостную систему, в которой умные помощники и технологии берут на себя всю рутину и сложные расчеты, освобождая человеку время и силы для самого главного — реализации его жизненных планов», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами