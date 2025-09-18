На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, на что копить деньги

Экономист Балынин рекомендовал откладывать 10% дохода на старость
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам стоит откладывать по 5–10% от зарплаты и по 15–30% от незапланированных доходов, например, премий, на финансовую подушку. В идеале она должна составлять 6–12 зарплат, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, после формирования финансовой подушки стоит копить на плановые покупки и цели (любой процент дохода), а также на старость — от 1 до 10% дохода.

«Во-вторых, нужно откладывать «кубышку», позволяющую решать конкретные плановые задачи — от приобретения новой бытовой техники до улучшения жилищных условий. Размер таких перечислений определяется имеющимся ежемесячным доходом и содержанием конкретных задач. Поэтому в каждом конкретном случае процент перечислений может быть разным в зависимости от конкретной ситуации. В-третьих, нужно делать стратегические накопления — например, на старость. На эти цели следует направлять от 1 до 10% получаемого дохода: все зависит от конкретной финансовой стратегии человека. Понятно, что чем больший объем средств будет направляться, тем и больше будет такая «кубышка» к старости», — отметил экономист.

Он рекомендовал копить на банковских вкладах и накопительных счетах, ставки по которым более чем в два раза превосходят уровень инфляции. При этом средства в каждом банке до 1,4 млн рублей (включая начисленные проценты) застрахованы государством, добавил экономист. По его словам, другой вариант — присоединиться к программе долгосрочных сбережений. Балынин пояснил, что, например, при ежемесячном доходе в 60 тыс. рублей и ежемесячном взносе по ПДС в 3 тыс. рублей на счет будет дополнительно вноситься 36 тыс. рублей в год от государства, также доступен налоговый вычет в размере 4,68 тыс. рублей. Средства участников ПДС застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян перевели пенсию в ПДС.

