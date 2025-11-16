СМИ: порт Новороссийска начал отгрузку нефти после паузы

Новороссийский порт вновь начал отгрузку нефти после паузы, вызванной атакой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

«Два танкера — Arlan класса Suezmax и Rodos класса Aframax — в настоящее время загружают нефть у причалов порта», — говорится в материале.

Новороссийск ночью 14 ноября подвергся массированной атаке беспилотников: повреждены жилые дома, гражданское судно и нефтебаза «Шесхарис». Один человек пострадал, трое членов экипажа корабля госпитализированы.

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники писало, что морской торговый порт Новороссийска приостановил экспортные поставки нефти после удара. На этом фоне был зафиксирован рост цен на мировом рынке: стоимость барреля Brent поднялась на 1,6% до $64, а WTI — на 1,8% до $59,7.

Ранее губернатор рассказал о масштабе повреждений после атаки ВСУ на Кубань.