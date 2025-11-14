Губернатор рассказал о масштабе повреждений после атаки ВСУ на Кубань

Кондратьев: больше всего от массированной атаки ВСУ пострадал Новороссийск

Больше всего от массированной ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край пострадал Новороссийск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, обломки БПЛА повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Помимо этого, ранения получил один человек — мужчину госпитализировали, уточнил Кондратьев.

«Ночью более 170 человек и 50 единиц техники ликвидировали последствия атаки, оперативно тушили возгорания и помогали жителям», — говорится в сообщении губернатора.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в результате массированной атаки беспилотников были повреждены жилые дома, гражданское судно и нефтебаза «Шесхарис» — трое членов экипажа корабля госпитализированы.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны в ночь на 14 ноября сбили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов над 11 регионами России и акваторией Черного моря. 66 дронов было уничтожено над Краснодарским краем.

Ранее фрагменты дрона упали на предприятие в Новороссийске.