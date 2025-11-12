На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о риске потери компанией «Лукойл» зарубежных активов

FT: «Лукойл» может потерять $14 млрд из-за срыва продажи зарубежных активов
true
true
true
close
Maxim Shemetov/File Photo/Reuters

Срыв сделки по продаже зарубежных активов компании «Лукойл» нефтетрейдеру Gunvor может обернуться для нее потерей имущества на сумму около €14 млрд. Об этом пишет Financial Times (FT).

По оценкам журналистов, указанная сумма представляет собой минимальную стоимость зарубежных подразделений «Лукойла», где компании принадлежит контрольный пакет акций. Расчеты основаны на документах ее австрийского международного офиса и его дочерних структур, зарегистрированных в Нидерландах.

Как пишет FT, США установили срок до 22 ноября для завершения операций с «Лукойлом» и его дочерними структурами, попавшими под санкционные ограничения. Один из участников российского нефтяного рынка заявил в беседе с изданием, что некоторые из первоначальных претендентов на зарубежные активы компании, которым ранее было отказано в пользу Gunvor, могут попытаться возобновить переговоры.

При этом, по словам источника издания, владельцы «Лукойла» уже рассматривают возможность того, что их зарубежные активы могут быть конфискованы властями стран, где они расположены.

11 ноября агентство Bloomberg сообщило, что власти европейских стран начали «настоящую драку» за активы «Лукойла», попавшего под санкции США. По его данным, сейчас страны Европы торопятся обеспечить бесперебойную работу нефтяных месторождений российской компании. «Лукойл» обязали прекратить все текущие сделки, из-за чего интерес участников рынка значительно подогрелся.

Ранее в США сообщили о планах Болгарии и Румынии обойти санкции ради российской нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами