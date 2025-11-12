СМИ сообщили о риске потери компанией «Лукойл» зарубежных активов

Срыв сделки по продаже зарубежных активов компании «Лукойл» нефтетрейдеру Gunvor может обернуться для нее потерей имущества на сумму около €14 млрд. Об этом пишет Financial Times (FT).

По оценкам журналистов, указанная сумма представляет собой минимальную стоимость зарубежных подразделений «Лукойла», где компании принадлежит контрольный пакет акций. Расчеты основаны на документах ее австрийского международного офиса и его дочерних структур, зарегистрированных в Нидерландах.

Как пишет FT, США установили срок до 22 ноября для завершения операций с «Лукойлом» и его дочерними структурами, попавшими под санкционные ограничения. Один из участников российского нефтяного рынка заявил в беседе с изданием, что некоторые из первоначальных претендентов на зарубежные активы компании, которым ранее было отказано в пользу Gunvor, могут попытаться возобновить переговоры.

При этом, по словам источника издания, владельцы «Лукойла» уже рассматривают возможность того, что их зарубежные активы могут быть конфискованы властями стран, где они расположены.

11 ноября агентство Bloomberg сообщило, что власти европейских стран начали «настоящую драку» за активы «Лукойла», попавшего под санкции США. По его данным, сейчас страны Европы торопятся обеспечить бесперебойную работу нефтяных месторождений российской компании. «Лукойл» обязали прекратить все текущие сделки, из-за чего интерес участников рынка значительно подогрелся.

Ранее в США сообщили о планах Болгарии и Румынии обойти санкции ради российской нефти.