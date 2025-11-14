На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге осудили основателя финансовой пирамиды

Суд в Петербурге приговорил основателя финпирамиды Яковлева к пяти годам тюрьмы
Shutterstock

Суд в Санкт-Петербурге приговорил основателя финансовой пирамиды Константина Яковлева к пяти годам колонии общего режима за обман 93 потерпевших на 170 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Осужденному 41 год, он является уроженцем Новосибирской области. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установил суд, мужчина реализовывал свой преступный замысел с 2017 года. Он заключал с потерпевшими фиктивные договоры займа и инвестирования от имени ООО «Ресторатор», которое затем переименовал в ООО «Синдикат», и ООО «Кокос Групп», затем переименованное в ООО «Агролабс». «Инвесторам» он обещал доходы в размере от 24% до 60% годовых. Средства, полученные от потерпевших, он использовал по своему усмотрению. Получили ли они компенсацию, не уточняется. Земельные участки и нежилые здания Яковлева были изъяты в доход государства.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды и задержали ее организаторов, обманувших не менее двухсот человек. По данным МВД, за несколько лет существования пирамиды злоумышленники украли у граждан около 600 млн рублей.

Ранее высокую доходность и гарантии выплат назвали признаками финансовой пирамиды.

