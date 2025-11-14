На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, в каких регионах России предлагают самые высокие зарплаты

В Москве и Татарстане зафиксированы самые высокие зарплаты в сфере строительства
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

За первые три квартала 2025 года эксперты зафиксировали значительный рост зарплатных предложений на российском рынке труда. В зависимости от отрасли лидируют по этому показателю разные субъекты. Так, например, в сфере строительства и недвижимости самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве (1  725  000 рублей) и Татарстане (1  134  600 рублей), передаёт RT со ссылкой на исследование аналитиков «Работа.ру» и «СберПодбор».

В производстве и агропроме на первые позиции по уровню зарплат вышли Краснодарский край с предложением до 1  535  000 рублей и Республика Саха (Якутия) с зарплатой в 1  350  000 рублей.

Следующая отрасль с самыми выгодными предложениями – сфера торговли, где вновь лидирует Москва (1  550  000 рублей), а следом идёт Краснодарский край (1  535  000 рублей). В финансовом секторе и страховании в столице соискателям предлагали до 1  375  000 рублей, в Тюменской области – до 1  025  000 рублей.

Транспортная отрасль и логистика тоже продемонстрировали рост зарплатных предложений. Так, в Белгородской области кандидатам готовы были платить до 850  000 рублей, а в Челябинской — 650  000 рублей. При этом в Москве были доступны стажировки для студентов с зарплатами до 700  000 рублей, в Самарской области – до 575  000 рублей.

Что касается работы в офисе и сфере услуг, то здесь максимально высокие зарплаты аналитики зафиксировали в Ленинградской (600 000 рублей) и в Свердловской областях (540  000 рублей). Представителям сферы красоты и здоровья в столице готовы были платить до 595  000 рублей, второе место в этом направлении заняла Астраханская область с зарплатой в 575  000 рублей.

Специалистам сферы IT больше всего предлагали в Краснодарском крае (585  000 рублей), Самарской области (575  000 рублей). В маркетинге, рекламе и СМИ наиболее выгодные предложения снова зафиксировали в Москве (до 500  000), а также в Подмосковье (до 350  000 рублей).

Напомним, по данным на конец октября в России средняя зарплата выросла более чем на 20% в 16 из 89 российских регионов – об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, самые высокие темпы роста средних зарплат россиян были зафиксированы в Нижегородской области (+ 22,70%, до 81  230 рублей по состоянию на июль 2025-го), Вологодской области (+22,18%, до 84  977 рублей), Удмуртской Республике (+ 21,99%, до 75  955 рублей) и Курганской области (+21,98%, до 71  906 рублей).

Ранее были названы регионы России с самыми высокими зарплатами.

