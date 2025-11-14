Стало известно, в каких регионах России предлагают самые высокие зарплаты

За первые три квартала 2025 года эксперты зафиксировали значительный рост зарплатных предложений на российском рынке труда. В зависимости от отрасли лидируют по этому показателю разные субъекты. Так, например, в сфере строительства и недвижимости самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве (1 725 000 рублей) и Татарстане (1 134 600 рублей), передаёт RT со ссылкой на исследование аналитиков «Работа.ру» и «СберПодбор».

В производстве и агропроме на первые позиции по уровню зарплат вышли Краснодарский край с предложением до 1 535 000 рублей и Республика Саха (Якутия) с зарплатой в 1 350 000 рублей.

Следующая отрасль с самыми выгодными предложениями – сфера торговли, где вновь лидирует Москва (1 550 000 рублей), а следом идёт Краснодарский край (1 535 000 рублей). В финансовом секторе и страховании в столице соискателям предлагали до 1 375 000 рублей, в Тюменской области – до 1 025 000 рублей.

Транспортная отрасль и логистика тоже продемонстрировали рост зарплатных предложений. Так, в Белгородской области кандидатам готовы были платить до 850 000 рублей, а в Челябинской — 650 000 рублей. При этом в Москве были доступны стажировки для студентов с зарплатами до 700 000 рублей, в Самарской области – до 575 000 рублей.

Что касается работы в офисе и сфере услуг, то здесь максимально высокие зарплаты аналитики зафиксировали в Ленинградской (600 000 рублей) и в Свердловской областях (540 000 рублей). Представителям сферы красоты и здоровья в столице готовы были платить до 595 000 рублей, второе место в этом направлении заняла Астраханская область с зарплатой в 575 000 рублей.

Специалистам сферы IT больше всего предлагали в Краснодарском крае (585 000 рублей), Самарской области (575 000 рублей). В маркетинге, рекламе и СМИ наиболее выгодные предложения снова зафиксировали в Москве (до 500 000), а также в Подмосковье (до 350 000 рублей).

Напомним, по данным на конец октября в России средняя зарплата выросла более чем на 20% в 16 из 89 российских регионов – об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, самые высокие темпы роста средних зарплат россиян были зафиксированы в Нижегородской области (+ 22,70%, до 81 230 рублей по состоянию на июль 2025-го), Вологодской области (+22,18%, до 84 977 рублей), Удмуртской Республике (+ 21,99%, до 75 955 рублей) и Курганской области (+21,98%, до 71 906 рублей).

