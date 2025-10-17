На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, в каких регионах больше всего выросли зарплаты

Экономист Балынин: в 16 регионах РФ зарплаты выросли более чем на 20% в 2025 году
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Средняя зарплата выросла более чем на 20% в 16 из 89 российских регионов в 2025 году по сравнению с 2024-м, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Средняя зарплата в России в июле 2025 года (99 305 рублей) была выше значений июля 2024 года на 14,29 тыс. рублей (на 16,81%). Важно отметить, что нет ни одного региона, где бы фиксировалось снижение размеров средних заработных плат. Причем в подавляющем числе регионов прирост размеров средних заработных плат идет более чем на 10%. Эти данные позволяют сделать вывод о наличии уверенных положительных темпов прироста размеров средних заработных плат. В 16 регионах средние зарплаты выросли более чем на 20%», — отметил Балынин.

По его словам, самые высокие темпы роста средних зарплат россиян были зафиксированы в Нижегородской области (+ 22,70%, до 81 230 рублей по состоянию на июль 2025-го), Вологодской области (+22,18%, до 84 977 рублей), Удмуртской Республике (+ 21,99%, до 75 955 рублей) и Курганской области (+21,98%, до 71 906 рублей).

Экономист уточнил, что регионом с самой высокой средней зарплатой является Чукотский автономный округ: в июле 2025 года средняя зарплата составила 211 827 рублей (+16,75% за год). Наименьшее значение средней зарплаты в июле 2025 года было выявлено в республике Ингушетия (37 628 рублей, +11,56% за год).

Балынин пояснил, что средние зарплаты в России выросли из-за увеличения минимального размера оплаты труда, кадрового дефицита в отдельных отраслях,
высокого уровня спроса на высококвалифицированные кадры.

Экономист уверен, что рост средних зарплат будет продолжаться дальше и по итогам 2025 года вполне может достичь 105–110 тыс. рублей. Балынин отметил, что по итогам 2024 года средняя зарплата составила 89 069 рублей.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии октября.

