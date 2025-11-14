Южная Корея вложит $150 млрд в судостроение США

Белый дом: Сеул инвестирует $150 млрд в судостроительство в рамках сделки с США

Южная Корея инвестирует $150 млрд в судостроительный сектор в рамках торговой сделки с США. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Эта сделка включает в себя одобренные Соединенными Штатами корейские инвестиции в судостроительный сектор на сумму $150 миллиардов», — говорится в публикации.

Кроме этого, были приветствованы инвестиции в различные секторы для продвижения интересов и национальной безопасности сторон, включая энергетику, полупроводники, фармацевтику, полезные ископаемые, искусственный интеллект и квантовые вычисления.

До этого американский президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social написал, что позволил Южной Корее построить атомную подводную лодку.

Кроме того, Трамп заявил, что Южная Корея согласилась «в огромных количествах» покупать нефть и газ у Соединенных Штатов. По его словам, Сеул также выплатит Вашингтону $350 млрд за снижение торговых пошлин, а инвестиции богатых южнокорейских компаний и бизнесменов в американскую экономику превысят $600 млрд.

Ранее в Южной Корее приготовили Трампу яблоки с его лицом.