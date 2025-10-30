Трамп разрешил Южной Корее построить в США современную атомную подлодку

Американский президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social написал, что позволил Южной Корее построить атомную подводную лодку.

«Я дал им (Южной Корее. — «Газета.Ru») разрешение построить атомную подводную лодку, а не устаревшие, и гораздо менее маневренные, дизельные подводные лодки, которые у них есть сейчас», — сообщил лидер США.

В одной из следующих публикаций политик добавил, что республика построит подлодку на верфях Филадельфии — «прямо здесь, в добрых старых США».

Кроме того, Трамп заявил, что Южная Корея согласилась «в огромных количествах» покупать нефть и газ у Соединенных Штатов. По его словам, Сеул также выплатит Вашингтону $350 млрд за снижение торговых пошлин, а инвестиции богатых южнокорейских компаний и бизнесменов в американскую экономику превысят $600 млрд.

Накануне Трамп прибыл в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 30 октября он проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры состоятся в Южной Корее.

Ранее в Южной Корее приготовили Трампу яблоки с его лицом.