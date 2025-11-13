На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Лукойл» попросил США продлить отсрочку санкций

Reuters: «Лукойл» просит США отсрочить санкции для завершения операций
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Российская нефтяная компания «Лукойл» обратилась к министерству финансов Соединенных Штатов с просьбой отсрочить дату вступления санкций в силу для завершения операций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Крайний срок для сворачивания операций истекает 21 ноября. По данным журналистов, «Лукойл» просит дать ему больше времени, чтобы завершить выполнение обязательств и изучить предложения по активам.

В октябре США и Великобритания внесли «Лукойл» в свои санкционные списки. При этом американские ограничения не затрагивают сделки с Каспийским трубопроводным консорциумом и Тенгизшевройлом, а британские — с проектами Карачаганак и Шах-Дениз.

После этого российская компания объявила о намерении продать свои зарубежные активы.

11 ноября агентство Bloomberg сообщило, что власти европейских стран начали «настоящую драку» за активы «Лукойла», попавшего под санкции США. По его данным, сейчас страны Европы торопятся обеспечить бесперебойную работу нефтяных месторождений российской компании. «Лукойл» обязали прекратить все текущие сделки, из-за чего интерес участников рынка значительно подогрелся.

Ранее топливная сеть Teboil прекратила работу в Финляндии из-за санкций США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами