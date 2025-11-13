«Лукойл» попросил США продлить отсрочку санкций

Российская нефтяная компания «Лукойл» обратилась к министерству финансов Соединенных Штатов с просьбой отсрочить дату вступления санкций в силу для завершения операций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Крайний срок для сворачивания операций истекает 21 ноября. По данным журналистов, «Лукойл» просит дать ему больше времени, чтобы завершить выполнение обязательств и изучить предложения по активам.

В октябре США и Великобритания внесли «Лукойл» в свои санкционные списки. При этом американские ограничения не затрагивают сделки с Каспийским трубопроводным консорциумом и Тенгизшевройлом, а британские — с проектами Карачаганак и Шах-Дениз.

После этого российская компания объявила о намерении продать свои зарубежные активы.

11 ноября агентство Bloomberg сообщило, что власти европейских стран начали «настоящую драку» за активы «Лукойла», попавшего под санкции США. По его данным, сейчас страны Европы торопятся обеспечить бесперебойную работу нефтяных месторождений российской компании. «Лукойл» обязали прекратить все текущие сделки, из-за чего интерес участников рынка значительно подогрелся.

Ранее топливная сеть Teboil прекратила работу в Финляндии из-за санкций США.