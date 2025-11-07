На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Топливная сеть Teboil прекращает работу в Финляндии из-за санкций США

Сеть Teboil прекращает деятельность в Финляндии из-за санкций против ЛУКОЙЛа
Телеграм-канал «ПАО ЛУКОЙЛ»

Финская топливная сеть Teboil сворачивает свою деятельность в стране. Причина – попадание ее материнской российской компании «ЛУКОЙЛ» под американские санкции, сообщило издание Helsingin Sanomat.

«Новых поставок топлива не будет, а баки на автозаправочных станциях будут опустошены. В настоящее время на некоторых станциях уже закончились определенные сорта топлива, и количество таких станций увеличивается с каждым днем», — сказал директор Teboil по маркетингу и коммуникациям Тони Фликт.

Он пояснил, что Teboil столкнулась с прекращением как поставок топлива, так и финансовых операций.

Газета подчеркивает, что формально у Teboil есть время до 21 ноября – дедлайн, установленный США для компаний, желающих разорвать отношения с «ЛУКОЙЛ». Однако Neste, основной поставщик топлива для Teboil, и банки уже остановили сотрудничество, прекратив поставки и транзакции.

Основанная в 1934 году компания Teboil является крупным игроком на рынке, владея обширной сетью автозаправочных станций. В 2022 году Teboil расширила свою деятельность, запустив сеть АЗС в России.

Ранее Болгария решила ввести внешнее управление над НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе.

