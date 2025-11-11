На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о «настоящей драке» в Европе из-за активов «Лукойла»

Bloomberg: в Европе началась борьба за активы «Лукойла»
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Власти европейских стран начали «настоящую драку» за активы «Лукойла», попавшего под санкции США. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Идет настоящая драка вокруг решения вопроса о том, как распорядиться зарубежными активами «Лукойла», особенно после того, как Министерство финансов США отклонило предложение Gunvor об их полном поглощении», — заявил глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз.

По данным агентства, сейчас страны Европы торопятся обеспечить бесперебойную работу нефтяных месторождений российской компании. «Лукойл» обязали прекратить все текущие сделки до 21 ноября, из-за чего интерес участников рынка значительно подогрелся, следует из материала.

Накануне «Лукойл» сообщил иракским властям о форс-мажорных обстоятельствах на огромном нефтяном месторождении «Западная Курна — 2». Высокопоставленный иракский чиновник предупредил, что если причины форс-мажора не устранят за полгода, то «Лукойл» прекратит добычу в Ираке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сообщили о планах Болгарии и Румынии обойти санкции ради российской нефти.

