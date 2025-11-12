На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В двух регионах России вновь запретят майнинг криптовалют

РИА: в Бурятии и на Северном Кавказе частично запретили майнинг криптовалюты
true
true
true
close
Artie Medvedev/Shutterstock/FOTODOM

Частичный запрет на майнинг криптовалют возобновляется с 15 ноября в отдельных районах Забайкальского края и республики Бурятия. Соответствующие нормативные акты изучило РИА Новости.

Ограничения в этих регионах будут действовать в осенне-зимний период и сохранятся до 2031 года. Это связано с прогнозируемым дефицитом электроэнергии в пиковые месяцы.

С 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года правительство РФ полностью запретило майнинг криптовалют в десяти субъектах страны, включая регионы Северного Кавказа и новые территории. В Забайкалье и Бурятии действует сезонный, а не полный запрет.

В сентябре в Минэнерго заявили об отсутствии новых обращений с просьбой о запрете майнинга криптовалют в регионах, а также о маловероятности появления подобных ограничений в ближайшее время.

Тогда же сообщалось, что Центробанк с 2026 года будет регулярно получать данные о майнерах и операторах инфраструктуры, а также контролировать инструменты, привязанные к стоимости цифровых валют.

Ранее в Абхазии решили уничтожать оборудование для майнинга.

