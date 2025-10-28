На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Абхазии решили уничтожать оборудование для майнинга

Парламент Абхазии принял закон о ликвидации изъятого оборудования для майнинга
true
true
true
close
Artie Medvedev/Shutterstock/FOTODOM

Парламент Абхазии принял закон о ликвидации изъятого оборудования для нелегального майнинга. Об этом пишет «Интерфакс».

Поправки будут внесены в закон «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях».

По словам представителя президента Абхазии в Народном собрании Дмитрия Шамбы, конфисковать оборудование для добычи криптовалюты парламент решил еще в 2024 году, а механизм его утилизации был разработан позднее. Сейчас на складах хранится свыше 4 тыс. единиц такого оборудования, при этом более двух тысяч его единиц было изъято после вступления закона о конфискации в силу.

«Исполнение судебного акта производится судебным приставом-исполнителем путем уничтожения конфискованного оборудования», — рассказал Шамба.

Также закон предусматривает и конфискацию трансформаторов, используемых для добычи криптовалют, в пользу Единого оператора передающих распределительных сетей.

Закон о запрете майнинга был принят парламентом Абхазии в декабре 2024 года. Обоснованием для его принятия стала чрезмерная нагрузка на электросети республики.

Ранее стало известно, что майнеры потребляют до 15% электроэнергии в Абхазии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами