В Абхазии решили уничтожать оборудование для майнинга

Парламент Абхазии принял закон о ликвидации изъятого оборудования для нелегального майнинга. Об этом пишет «Интерфакс».

Поправки будут внесены в закон «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях».

По словам представителя президента Абхазии в Народном собрании Дмитрия Шамбы, конфисковать оборудование для добычи криптовалюты парламент решил еще в 2024 году, а механизм его утилизации был разработан позднее. Сейчас на складах хранится свыше 4 тыс. единиц такого оборудования, при этом более двух тысяч его единиц было изъято после вступления закона о конфискации в силу.

«Исполнение судебного акта производится судебным приставом-исполнителем путем уничтожения конфискованного оборудования», — рассказал Шамба.

Также закон предусматривает и конфискацию трансформаторов, используемых для добычи криптовалют, в пользу Единого оператора передающих распределительных сетей.

Закон о запрете майнинга был принят парламентом Абхазии в декабре 2024 года. Обоснованием для его принятия стала чрезмерная нагрузка на электросети республики.

Ранее стало известно, что майнеры потребляют до 15% электроэнергии в Абхазии.