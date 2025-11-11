На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казани задержали владельца «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина

В Казани задержали главу компании «Волгадорстрой» Миннуллина
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Казани был задержан владелец и руководитель ООО «Волгадорстрой» (ВДС) Айрат Миннуллин. Об этом сообщил «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники, приближенные к силовым структурам.

Согласно информации собеседников издания, Миннуллина задержали 10 ноября. Ночь владелец «Волгадорстроя» провел в изоляторе временного содержания (ИВС).

Подробности подозрений следствия пока не уточняются. Однако источник отметил, что они связаны с работой компании при строительстве скоростной трассы М12.

Дорожно-строительная компания «Волгадорстрой» является одной из крупнейших автодорожных структур Татарстана. Компания занималась строительством участков дорог для федеральной трассы М-12, протяженность которого составила 41 километр, и для трассы М-7.

В прошлом месяце октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 9 декабря владельца и директора ООО «Зенит-Групп» Владимира Федотова. Его обвиняют в даче взяток главе администрации Лужского района Ленобласти Юрию Намлиеву.

Ранее в Уфе арестовали сотрудника Госжилнадзора по делу о взятках.

