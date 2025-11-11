Стала известна сумма ущерба от обрушения части комплекса «Снежком»

Ущерб от обрушения части конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске оценивается в 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Сам ущерб может составить до 100 млн руб.», — говорится в сообщении.

До этого автоюрист Лев Воропаев объяснил в интервью «Газете.Ru», что застройщик, собственник здания или подрядчик по сносу обязаны возместить ущерб, причиненный автомобилям при сносе комплекса «Снежком» в Красногорске. По его словам, граждане, чьи машины пострадали из-за падения осколков, должны сделать независимую оценку причиненного ущерба. Затем нужно направить заказным письмом собственнику здания, застройщику или подрядчику досудебные требования о компенсации ущерба.

Часть конструкции горнолыжной трассы «Снежком» в Красногорске обрушилась 11 ноября. В результате в нескольких домах, расположенных рядом с комплексом, оказались выбиты окна. Более того, повреждения получили свыше 140 автомобилей.

Позже Telegram-канал Baza писал, один из прохожих получил травму ноги. Другая женщина получила порезы из-за лопнувшего в одном из домов стекла.

«Снежком» — первый и единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс, располагавшийся в микрорайоне Павшинская пойма города Красногорска. Построен в 2008 году. В 2022 году комплекс закрыли. В конце того же года объявили о демонтаже горнолыжной трассы. Демонтажные работы стартовали в начале 2023 года и продолжаются до сих пор.

Ранее в Подмосковье выявили виновных в обрушении конструкций «Снежкома».