На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна сумма ущерба от обрушения части комплекса «Снежком»

РСА: ущерб от обрушения части комплекса «Снежком» оценивается в 100 млн руб.
true
true
true
close
Сергей Булкин/ТАСС

Ущерб от обрушения части конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске оценивается в 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Сам ущерб может составить до 100 млн руб.», — говорится в сообщении.

До этого автоюрист Лев Воропаев объяснил в интервью «Газете.Ru», что застройщик, собственник здания или подрядчик по сносу обязаны возместить ущерб, причиненный автомобилям при сносе комплекса «Снежком» в Красногорске. По его словам, граждане, чьи машины пострадали из-за падения осколков, должны сделать независимую оценку причиненного ущерба. Затем нужно направить заказным письмом собственнику здания, застройщику или подрядчику досудебные требования о компенсации ущерба.

Часть конструкции горнолыжной трассы «Снежком» в Красногорске обрушилась 11 ноября. В результате в нескольких домах, расположенных рядом с комплексом, оказались выбиты окна. Более того, повреждения получили свыше 140 автомобилей.

Позже Telegram-канал Baza писал, один из прохожих получил травму ноги. Другая женщина получила порезы из-за лопнувшего в одном из домов стекла.

«Снежком» — первый и единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс, располагавшийся в микрорайоне Павшинская пойма города Красногорска. Построен в 2008 году. В 2022 году комплекс закрыли. В конце того же года объявили о демонтаже горнолыжной трассы. Демонтажные работы стартовали в начале 2023 года и продолжаются до сих пор.

Ранее в Подмосковье выявили виновных в обрушении конструкций «Снежкома».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами