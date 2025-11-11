На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье выявили виновных в обрушении конструкций «Снежкома»

Администрация Красногорска: обрушение на «Снежкоме» произошло по вине подрядчика
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, Москва

Обрушение конструкций при демонтаже здания бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске произошло по вине подрядчика. Об этом сообщили в администрации городского округа.

По данным властей, подрядные работы на объекте выполняет компания «Развитие». В результате инцидента частично обрушилась колонна здания, а упавшие конструкции повредили автомобили, припаркованные рядом.

В администрации уточнили, что пострадали два человека, а всего повреждения получили около 50 машин. Представители компании-подрядчика и местных властей намерены связаться с каждым владельцем пострадавшего транспорта для оформления документов и компенсации ущерба.

Власти также отметили, что подрядная организация будет привлечена к ответственности, а всем пострадавшим принесли извинения.

Обрушение конструкций случилось при сносе остатков горнолыжного комплекса «Снежком». По словам местных жителей, после обрушения в домах микрорайона Павшинская пойма пропали свет и интернет.

Ранее в Краснодарском крае на двоих детей обрушился гараж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами