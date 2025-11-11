В Подмосковье выявили виновных в обрушении конструкций «Снежкома»

Администрация Красногорска: обрушение на «Снежкоме» произошло по вине подрядчика

Обрушение конструкций при демонтаже здания бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске произошло по вине подрядчика. Об этом сообщили в администрации городского округа.

По данным властей, подрядные работы на объекте выполняет компания «Развитие». В результате инцидента частично обрушилась колонна здания, а упавшие конструкции повредили автомобили, припаркованные рядом.

В администрации уточнили, что пострадали два человека, а всего повреждения получили около 50 машин. Представители компании-подрядчика и местных властей намерены связаться с каждым владельцем пострадавшего транспорта для оформления документов и компенсации ущерба.

Власти также отметили, что подрядная организация будет привлечена к ответственности, а всем пострадавшим принесли извинения.

Обрушение конструкций случилось при сносе остатков горнолыжного комплекса «Снежком». По словам местных жителей, после обрушения в домах микрорайона Павшинская пойма пропали свет и интернет.

