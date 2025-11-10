На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ФТС заявили о сокращении профицита внешней торговли России

ФТС: профицит внешней торговли России за девять месяцев сократился на 11%
true
true
true
close
Pixabay

Профицит внешней торговли России в январе — сентябре 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%, до $101,7 млрд. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

В ведомстве отметили, что за девять месяцев 2025 года внешнеторговый оборот России составил $503,9 млрд. Он сократился на 3,2%. Также снижение на 4,6% наблюдается в экспорте ($302,8 млрд) и на 1% в импорте ($201,1 млрд).

В октябре глава ФТС Валерий Пикалев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Федеральная таможенная служба пополнила бюджет России на 4,5 трлн рублей.

По его словам, плановое задание для Федеральной таможенной службы России на текущий год на 75%, что выполнено 5 трлн 965,9 млрд рублей.

В ходе встречи Путин обсудил с Пикалевым шаги, которые ведомство предпринимает для борьбы с серыми схемами ввоза товаров. В частности, глава ФТС подробно рассказал, как работает эта схема. По словам Пикалева, автомобиль, который везет груз и планирует его реализовать на территории России, может пересечь границу только в случае подтверждения нашего налогового резидента о том, что он действительно ожидает эту товарную партию.

Ранее ФТС обязала 30 тысяч россиян доплатить утильсбор за авто из Казахстана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами