Греф рассчитывает на рост прибыли Сбербанка за 2025 год

По итогам 2025 года Сбербанк ожидает нарастить прибыль по сравнению с прошлым годом и обновить рекорд по размеру дивидендов. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«Мы в этом году заплатили 787 миллиардов рублей дивидендов. Это рекорд на российском рынке, пока ни одна компания никогда за всю историю столько не платила. Но мы надеемся, что в следующем году мы свой рекорд побьем», — сказал он.

Греф добавил, что в 2025 году Сбер планирует получить прибыть на 6% выше, чем в прошлом, поэтому и дивиденды по итогам года будут выше.

Их предыдущая встреча состоялась в конце июля. Тогда Путин заявил, что развитие Сбера гарантирует надежность всей банковской системы РФ. По словам президента РФ, руководство банка видит перспективные, ключевые и сквозные направления, вовремя их подхватывает и вкладывает в них необходимые ресурсы.

В ходе встречи Греф также отметил, что Сбер остается крупнейшим банком по вовлеченности в строительную отрасль, его доля в таких проектах составляет около 60%.

Ранее Греф назвал российский финансовый рынок самым развитым в мире.