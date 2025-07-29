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Греф рассказал Путину о роли Сбера на рынке строительства

Греф: доля Сбера в строительных проектах – около 60%
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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Доля Сбера в строительных проектах составляет около 60%, заявил глава ПАО «Сбербанк» Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Мы остаемся крупнейшим банком с точки зрения вовлечения в эту отрасль», — сказал Греф.

Глава Сбера добавил, что банки готовы выдавать ипотеку с нулевой рентабельностью, так как они заинтересованы в сохранении объемов строительства жилья.

Ранее Сбер опубликовал отчетность с МСФО за 6 месяцев 2025 года, в которой говорится, что по состоянию на 30 июня текущего года объем проектного финансирования в Сбере вырос на 8,3% с начала года и составил 12,304 трлн рублей.

По словам Грефа, с начала 2025 года совокупный портфель Сбера увеличился до 46,1 трлн рублей благодаря выдаче ипотечных кредитов и проектного финансирования.

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