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Путин отметил вклад Сбера в развитие банковской системы

Путин: развитие Сбербанка гарантирует надежность банковской системы
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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие «Сбера» гарантирует надежность всей банковской системы РФ. Его слова в ходе встречи с главой ПАО «Сбербанк» Германом Грефом приводятся на сайте Кремля.

Путин отметил, что Греф и те люди, которых он собрал вокруг себя, видят перспективные, ключевые и сквозные направления, вовремя их подхватывают и вкладывают в них необходимые ресурсы. По словам президента, именно поэтому России в достаточно сложные времена удалось с помощью «Сбера» выходить на такие позиции, которые позволили стране не только не отставать от конкурентов, но и двигаться вперед, порой даже с опережением.

«И то, что «Сбер» развивается такими темпами, гарантирует стабильность и надёжность всей нашей финансовой банковской системы, – это очень важно», — подчеркнул глава государства.

Во вторник Путин в Кремле провел совещание с Грефом. На встрече также были обсуждены итоги работы банка за прошлый год и его текущая деятельность, включая вопросы, связанные с ипотечным кредитованием. Греф ознакомил президента с технологическими новшествами компании.

Ранее Путин заявил, что банки не должны вводить дополнительные платы по ипотечным договорам.

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