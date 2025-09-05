Греф: ни Европа, ни даже Китай не сравнятся с Россией по качеству фининструментов

Российский банковский сектор — самый конкурентный в мире, а финансовый рынок России — самый развитый, заявил на сессии «Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

По его словам, Сбер уже достиг положения второй транзакционной системы в мире, уступая только JPMorgan, и имеет все шансы стать первой уже в этом году. Герман Греф уверен, что ни Европа, ни даже Китай не могут сравниться с Россией по качеству финансовых инструментов. Он подчеркнул, что российские банки сохранили за собой весь спектр операций благодаря мощному технологическому развитию, и их лидерство не может подвинуть никто.

«Что касается Сбера, мы являемся второй транзакционной в мире системой. В мире крупнее нас есть только одна транзакционная система это JPMorgan. И у нас есть шанс в этом году превзойти JPMorgan, стать транзакционной системой номер один», — отметил он. По словам главы Сбера, эта цель может быть достигнута благодаря очень быстрым темпам роста, в то время как текущий лидер прирастает не такими большими темпами.

Греф также добавил, что Сбер готов делиться своими технологиями для создания основы финансовой инфраструктуры для рынка. «С удовольствием готовы делиться нашими технологиями как со странами Глобального Юга, так и со странами Востока, там, где это востребовано», — заключил он.

Ранее заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов заявил, что гегализация майнинга криптовалют стала важным шагом в развитии российского финансового рынка.