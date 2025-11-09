На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США оценили влияние растущих проблем бедных на экономику

FT: в ФРС США предупредили о риске экономического спада из-за проблем бедных
Mary Altaffer/AP

Растущие проблемы, с которыми сталкиваются беднейшие американцы, могут привести к экономическому спаду в США. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на председателя Федерального резервного банка Нью-Йорка, входящего в Федеральную резервную системы (ФРС) США, Джон Уильямс.

По словам специалиста, в настоящее время беднейшие домохозяйства в стране сталкиваются с кризисом доступности цен.

«[Уильямс] заявил, что растущие проблемы, с которыми имеют дело беднейшие американца, подвергают важнейшую экономику мира риску спада, и указал на необходимость «балансирования», с которой сталкиваются представители Центрбанка, рассматривая вопрос о повторном снижении процентных ставок в декабре», — отмечается в статье.

В то же время председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка обратил внимание, что состоятельные американцы смогли извлечь выгоду из ситуации. Им удалось воспользоваться тем, что фондовый рынок приближался к «рекордно высоким отметкам».

1 октября правительство США приостановило свою деятельность. Шатдаун объявили после того, как сенату даже после 14-й попытки не удалось одобрить законопроект по краткосрочному финансированию правительства.

7 ноября глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хессет заявил, что влияние шатдауна на американскую экономику оказалось хуже, чем ожидалось. Причина заключается в его продолжительности.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент высказался о рецессии в экономике страны.

