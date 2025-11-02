На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр финансов США высказался о рецессии в экономике страны

Бессент заявил, что часть секторов экономики США в рецессии
Elizabeth Frantz/Reuters

Экономика США частично находится в рецессии, заявил в интервью CNN министр финансов страны Скотт Бессент.

По его словам, сейчас она переживает переходный период.

«Мы в хорошей форме, но есть сектора экономики, которые в рецессии... Есть отрасли экономики, которые могут войти в рецессию»,— признал министр.

Он добавил, что спад на рынке жилья получится преодолеть, если Федеральная резервная система (ФРС) понизит ставку по ипотеке.

На этой неделе глава ФРС США Джером Пауэлл предупредил, что в США может ускориться инфляция на фоне введения Вашингтоном новых пошлин. При этом он допустил, что эффект от пошлин может быть и краткосрочным.

А американский президент Дональд Трамп заявил, что экономика страны переживает «революцию», демонстрируя рост темпами в 3,8% ВВП (валового внутреннего продукта, т.е. совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг), что превышает прогнозы экспертов в три-четыре раза.

Ранее США отправили Германии «Письмо утешения» из-за новых санкций против России.

Второй срок Трампа
