В США заявили о поддержке Вашингтоном идеи использования ЕС замороженных активов РФ

Reuters: США поддерживают идею использования Евросоюзом замороженных активов РФ
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

США поддерживают идею использования Евросоюзом замороженных активов РФ для поддержки Киева. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«США полностью поддерживают использование Европейским союзом замороженных российских активов в качестве инструмента поддержки Украины и прекращения войны с Россией», — отмечается в материале.

5 ноября премьер-министр Бельгии Берт де Вевер назвал три условия, при которых Брюссель готов поддержать план Еврокомиссии по изъятию замороженных активов РФ с целью финансирования «репарационного кредита» для Киева.

23 октября Вевер заявил, что страна блокирует конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски. По его словам, в случае использования российских средств странам Европы надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах. Политик также напомнил, что «даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался».

Швейцарское издание Strategic Culture писало, что изъятие российских активов станет для ЕС проигрышем не только в экономическом, но и в политическом плане. При осуществлении этой схемы Европа получит в России имидж «вора и лицемера», считают журналисты.

Ранее в США заявили о стремительном движении к краху Европы и Британии.

