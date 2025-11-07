На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Молдавия выкупит часть активов «Лукойла» на фоне санкций против РФ

Молдавия выкупит часть активов «Лукойла» для бесперебойной работы аэропорта
Евгений Одиноков/РИА Новости

Молдавия выкупит у «Лукойла» склады с топливом в аэропорту Кишинева для обеспечения его бесперебойной работы. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету.

«Совет по инвестициям правительства выдвинул предложение о покупке у «Лукойла» топливного склада в аэропорту, чтобы государство могло взять под контроль инфраструктуру и ресурсы компании», — написал он.

Жунгиету добавил, что крайний срок для сделки — 17 ноября.

До этого министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля заявил, что санкции против «Лукойла» могут создать проблемы для республики, потому что компания является единственным поставщиком керосина для заправки самолетов в аэропорту Кишинева.

22 октября Минфин США ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.

Евросоюз в свою очередь в рамках 19-го пакета санкций, который был опубликован 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения «Лукойла» Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.

Ранее сообщалось, что «Лукойл» продаст зарубежные активы после попадания под санкции США.

