Силуанов рассказал о снижении порога доходов по упрощенной системе налогообложения

Силуанов заявил, что снижение порога доходов по УСН будет поэтапным
Екатерина Штукина/РИА Новости

Поправки по налоговым изменениям предусматривают поэтапное и плавное снижение порога доходов по упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом в ходе заседания правительства РФ заявил глава Минфина России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

«Предложено скорректировать нижний порог с 10 до 20 млн рублей в 2026 году и сделать это решение более плавным, обеспечив снижение порога в 2027 году до 15 млн рублей, в 2028 году — до 10 млн рублей», — сказал он.

По словам министра, в результате бизнес сможет адаптироваться к новым правилам применения специальных налоговых режимов.

29 сентября Силуанов заявил, что порог доходов малого и среднего бизнеса для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в России будет снижен с 60 до 10 млн рублей, чтобы пресечь незаконные схемы, а не ради сбора дополнительных средств. Он отметил, что цель данной меры — борьба с дроблением бизнеса и, соответственно, с уходом от уплаты налогов.

Ранее правительство РФ призвало усилить борьбу с фирмами-однодневками в России.

