Мишустин призвал оперативно направить в Госдуму поправки к проекту бюджета

Мишустин: поправки к проекту бюджета нужно оперативно направить в Госдуму
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Поправки к проекту бюджета нужно оперативно направить в Госдуму, чтобы была возможность их детально проработать на профильных комитетах с депутатами и принять ко второму чтению. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Все эти изменения призваны уточнить проект бюджета. Важно усилить акценты на самых главных вопросах, на которых предстоит нам продвинуться в перспективе ближайших трех лет», — сказал премьер-министр.

Как уточнил глава Минфина Антон Силуанов, ведомство предлагает внести 590 поправок ко второму чтению бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг. на общую сумму 7 трлн рублей. Министр отметил, что они разработаны с учетом предложений бизнеса, ведомств и поручений президента.

По словам Силуанова, значительная часть поправок направлена на обеспечение оборонной безопасности страны, в том числе потребностей специальной военной операции (СВО).

«Оставшиеся поправки можно разделить на три группы. Первая группа поправок — это поправки, связанные с национальными проектами и перераспределением на них зарезервированных ресурсов. Всего на трехлетку такое перераспределение составит порядка 300 млрд рублей», — уточнил глава Минфина.

При этом вторая часть касается налоговой сферы, третья — перераспределения бюджетных ассигнований в рамках государственных программ.

22 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Второе чтение запланировано на 18 ноября. Силуанов отметил, что в проекте бюджета в полном объеме заложены ассигнования на индексацию социальных обязательств.

Ранее в России определились с социальным бюджетом на 2026 год.

